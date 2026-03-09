Егор Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на паркет до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом. Ожидается, что россиянин вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

Егор стал игроком нью-йоркского коллектива после драфта 2025 года, на котором россиянина выбрали под восьмым номером. В дебютном сезоне НБА Дёмин принял участие в 52 матчах, в 45 выйдя в стартовом составе. В среднем за матч Егор набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота.