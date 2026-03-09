Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы

Егор Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на паркет до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом. Ожидается, что россиянин вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

Егор стал игроком нью-йоркского коллектива после драфта 2025 года, на котором россиянина выбрали под восьмым номером. В дебютном сезоне НБА Дёмин принял участие в 52 матчах, в 45 выйдя в стартовом составе. В среднем за матч Егор набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота.

Сейчас читают:
Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА?
Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android