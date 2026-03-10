Леброн Джеймс пропустил тренировку «Лейкерс» из-за травм локтя и стопы

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не принимал участия в тренировке команды в понедельник из-за повреждений локтя и стопы. Об этом сообщает журналист Майк Труделл в своём аккаунте в социальной сети Х.

Главный тренер калифорнийцев Джей Джей Редик подтвердил, что 41-летний форвард пропустил занятие, а его состояние оценивается ежедневно. Джеймс повредил левый локоть в минувшую пятницу в матче с «Денвер Наггетс» после контакта с центровым соперников Николой Йокичем.

«Сейчас довольно больно. Ощущение было похоже на удар током, но гораздо сильнее», — приводил слова Джеймса официальный сайт НБА после игры.

В среду «Лейкерс» примут на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Участие Джеймса в этой встрече остаётся под вопросом.