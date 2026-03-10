Леброн Джеймс пропустил тренировку «Лейкерс» из-за травм локтя и стопы
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не принимал участия в тренировке команды в понедельник из-за повреждений локтя и стопы. Об этом сообщает журналист Майк Труделл в своём аккаунте в социальной сети Х.
Главный тренер калифорнийцев Джей Джей Редик подтвердил, что 41-летний форвард пропустил занятие, а его состояние оценивается ежедневно. Джеймс повредил левый локоть в минувшую пятницу в матче с «Денвер Наггетс» после контакта с центровым соперников Николой Йокичем.
НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Мюррэй - 28, Строутер - 18, Браун - 15, Хардуэй-младший - 14, Браун - 8, Ннаджи - 5, Валанчюнас - 4, Джонс, Холмс, Пикетт, Родди
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 27, Хэйс - 19, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Смарт - 9, Кеннард - 8, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Бафкин
«Сейчас довольно больно. Ощущение было похоже на удар током, но гораздо сильнее», — приводил слова Джеймса официальный сайт НБА после игры.
В среду «Лейкерс» примут на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Участие Джеймса в этой встрече остаётся под вопросом.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
