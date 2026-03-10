Ксавьер Мун: «Зенит» должен выигрывать чемпионат каждый год

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ. Американский баскетболист подчеркнул, что петербургский клуб должен бороться за чемпионство каждый год.

— Какие цели у «Зенита» на оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ? И какие у тебя личные цели?

— Командная цель всегда одна — и, как по мне, она должна быть такой каждый год: выиграть чемпионат. А мои личные цели — сейчас лучше привыкнуть к новому тренерскому стилю и команде. Я сыграл всего пять-шесть матчей, поэтому ещё набираю ритм.

И просто хочу делать всё, что нужно, чтобы помогать команде побеждать. Индивидуальные награды меня не волнуют, главное — помогать команде выигрывать любым способом, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с разыгрывающим «Зенита» Ксавьером Муном на «Чемпионате».

