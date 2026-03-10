Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ксавьер Мун: «Зенит» должен выигрывать чемпионат каждый год

Ксавьер Мун: «Зенит» должен выигрывать чемпионат каждый год
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ. Американский баскетболист подчеркнул, что петербургский клуб должен бороться за чемпионство каждый год.

— Какие цели у «Зенита» на оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ? И какие у тебя личные цели?
— Командная цель всегда одна — и, как по мне, она должна быть такой каждый год: выиграть чемпионат. А мои личные цели — сейчас лучше привыкнуть к новому тренерскому стилю и команде. Я сыграл всего пять-шесть матчей, поэтому ещё набираю ритм.

И просто хочу делать всё, что нужно, чтобы помогать команде побеждать. Индивидуальные награды меня не волнуют, главное — помогать команде выигрывать любым способом, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с разыгрывающим «Зенита» Ксавьером Муном на «Чемпионате».
Сейчас читают:
НБА — в прошлом, в настоящем — «Зенит». Ксавьер Мун вернулся в Санкт-Петербург
Эксклюзив
НБА — в прошлом, в настоящем — «Зенит». Ксавьер Мун вернулся в Санкт-Петербург

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android