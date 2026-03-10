«О нём много говорят». Американец Ксавьер Мун назвал сильную сторону Егора Дёмина

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун высказался о российском игроке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Американец отметил умение Егора бросать с дальней дистанции и признался, что уже слышал о нём в баскетбольной среде.

«Про Дёмина я точно слышал. Он отлично бросает, может просто «поливать» из-за дуги. О нём много говорят. Рад это видеть. В НБА сейчас много талантливых игроков из разных стран. Я как американец рад, когда американцы успешно играют по всему миру, так что уверен, для россиян это тоже большая гордость — видеть своих игроков на таком уровне. Я рад за них», — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

