Вернувшийся в «Зенит» Мун прояснил, почему заключил контракт и с другим клубом

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун объяснил, почему заключил контракт одновременно и с канадским клубом Winnipeg Sea Bears. Американский баскетболист отметил, что сезоны команд проходят в разное время, поэтому соглашения не пересекаются.

— Ты подписал контракт с Winnipeg Sea Bears, а потом с «Зенитом». Расскажи, как это получилось — оказаться на контрактах сразу с двумя клубами?

— Тут всё просто: в «Виннипеге» сезон проходит летом, а в «Зените» — с осени по весну. Поэтому контракты не пересекаются. Этот сезон закончится в июне — надеюсь, если мы дойдём до чемпионства. А после этого я поеду туда играть летом, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

