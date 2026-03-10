Ксавьер Мун указал на разницу между Деяном Радоньичем и Хавьером Паскуалем

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун сравнил работу с нынешним главным тренером команды Деяном Радоньичем и бывшим наставником петербургского клуба Хавьером Паскуалем. Американец отметил различия в подходах специалистов и рассказал об интенсивности тренировочного процесса.

— Какие различия между работой с Деяном Радоньичем и Хави Паскуалем можешь выделить?

— С Хави было прекрасно работать, он тренер высочайшего уровня. С нашим нынешним тренером мы работаем в очень интенсивном режиме.

Он всегда следит, чтобы его голос был услышан, требует ответственности от нас — и чтобы мы сами были требовательны к себе. В чём-то они похожи, в чём-то — разные. Но в итоге тренер есть тренер — а игрокам нужно просто делать свою работу, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

