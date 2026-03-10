Скидки
Баскетбол

Мун вспомнил об игре с Леонардом, Уэстбруком, Харденом и Джорджем в НБА

Мун вспомнил об игре с Леонардом, Уэстбруком, Харденом и Джорджем в НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун поделился воспоминаниями о выступлениях в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игре с такими звёздами, как Кавай Леонард, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден и Пол Джордж.

— В НБА ты играл вместе с Каваем Леонардом, Расселлом Уэстбруком, Джеймсом Харденом и Полом Джорджем. Какие они вне площадки?
— Да обычные ребята. Я всегда говорю: у нас есть работа, которую нужно делать. Но в конце дня мы все обычные люди. Я многому у них научился. Расс, Джеймс, Кавай, Пи Джи — для меня это все будущие члены Зала славы. Было настоящим благословением играть рядом с такими талантами и видеть, как они работают каждый день. Думаю, это сильно помогло мне в карьере, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с разыгрывающим «Зенита» Ксавьером Муном на «Чемпионате».
Главные новости дня:

