Главная Баскетбол Новости

«Ощущение, будто всё время связан с командой». Мун высказался о возвращении в «Зенит»

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун признался, что и после ухода из клуба не терял связи с петербургской командой. Американский баскетболист рассказал, что общался с бывшими партнёрами и продолжал следить за играми «Зенита».

— Я заметил у тебя на странице в соцсетях, что ты следил за «Зенитом» ещё до официального возвращения. Ты общался с кем-то из ребят до подписания контракта?
— Да, конечно. Я общался с Трентом [Фрейзером], Ди Бэйком [Дуэйном Бэйконом], Алексом [Пойтрессом] — со всеми, с кем играл в прошлом году. Мы поддерживали связь, я иногда смотрел игры. Поэтому ощущение было такое, будто я всё время оставался связан с командой, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Мун выступал в «Зените» в сезоне-2024/2025. По его окончании он покинул команду. В январе 2026 года клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что заключил с американцем контракт до конца сезона-2026/2027.

Читайте интервью с разыгрывающим «Зенита» Ксавьером Муном на «Чемпионате».
Новости. Баскетбол
