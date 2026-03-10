Скидки
Главная Баскетбол Новости

Мун раскрыл ответ Расселла Уэстбрука на вопрос про возможное выступление в Европе

Мун раскрыл ответ Расселла Уэстбрука на вопрос про возможное выступление в Европе
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун рассказал, как обсуждал с Расселлом Уэстбруком слухи о возможном переезде игрока НБА в Европу. По словам Муна, Уэстбрук дал на этот вопрос однозначный ответ.

— Этим летом ходили слухи о возможном переезде Уэстбрука в Европу. Ты бы посоветовал ему попробовать себя за пределами НБА?
— Забавно, что ты об этом сказал. Я тоже видел эти слухи и даже написал ему: мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда». Он провёл 18 лет в НБА, так что я не думаю, что у него есть причина ехать в Европу.

Скорее всего, этого никогда не случится. Он уже сделал всё, что нужно, в НБА и вписал своё имя в историю как один из лучших разыгрывающих, — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с разыгрывающим «Зенита» Ксавьером Муном на «Чемпионате».
