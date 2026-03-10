Скидки
Бруклин Нетс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 10 марта 2026, счет 126:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина выиграл второй матч подряд, победив «Мемфис»
В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:115.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Шарп - 19, Агбаджи - 18, Траоре - 17, Вульф - 14, Уильямс - 11, Клауни - 10, Пауэлл - 9, Клэкстон - 9, Уилсон - 6, Джонсон - 4, Сараф - 4, Этьенн - 3, Лидделл - 2, Майнотт, Мэнн
Мемфис Гриззлиз: Рупер - 20, Смолл - 19, Джексон - 18, Уэллс - 17, Проспер - 15, Клейтон-мл - 13, Джамай - 7, Спенсер - 6

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Мемфиса» Райян Рупер, который набрал 20 очков, сделал восемь подборов и отдал одну результативную передачу. У победителей наибольшее количество результативных действий на счету тяжёлого форварда Дэйрона Шарпа — 19 очков, пять подборов и два ассиста.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» эта победа стала второй кряду после серии из 10 поражений.

Комментарии
