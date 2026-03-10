«Бруклин» без Егора Дёмина выиграл второй матч подряд, победив «Мемфис»
Поделиться
В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:115.
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Шарп - 19, Агбаджи - 18, Траоре - 17, Вульф - 14, Уильямс - 11, Клауни - 10, Пауэлл - 9, Клэкстон - 9, Уилсон - 6, Джонсон - 4, Сараф - 4, Этьенн - 3, Лидделл - 2, Майнотт, Мэнн
Мемфис Гриззлиз: Рупер - 20, Смолл - 19, Джексон - 18, Уэллс - 17, Проспер - 15, Клейтон-мл - 13, Джамай - 7, Спенсер - 6
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Мемфиса» Райян Рупер, который набрал 20 очков, сделал восемь подборов и отдал одну результативную передачу. У победителей наибольшее количество результативных действий на счету тяжёлого форварда Дэйрона Шарпа — 19 очков, пять подборов и два ассиста.
Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч в целях восстановления после повреждения левой стопы.
Для «Нетс» эта победа стала второй кряду после серии из 10 поражений.
Комментарии
- 10 марта 2026
-
05:50
-
05:18
-
00:59
- 9 марта 2026
-
23:36
-
23:14
-
21:55
-
20:36
-
19:44
-
19:03
-
17:37
-
16:29
-
15:44
-
14:44
-
14:17
-
13:18
-
12:16
-
11:18
-
10:17
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
05:48
-
03:58
-
01:48
- 8 марта 2026
-
23:56
-
22:47
-
21:02
-
19:32
-
19:19
-
17:45
-
16:18
-
15:18
-
14:55
-
14:02
-
12:59