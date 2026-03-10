«Бруклин» без Егора Дёмина выиграл второй матч подряд, победив «Мемфис»

В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:115.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Мемфиса» Райян Рупер, который набрал 20 очков, сделал восемь подборов и отдал одну результативную передачу. У победителей наибольшее количество результативных действий на счету тяжёлого форварда Дэйрона Шарпа — 19 очков, пять подборов и два ассиста.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» эта победа стала второй кряду после серии из 10 поражений.