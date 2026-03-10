Скидки
Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс, результат матча 10 марта 2026, счет 129:126, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» обыграла «Денвер». У Шея — 35-очковый дабл-дабл. У Йокича — трипл-дабл
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 129:126.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 29, Митчелл - 24, Маккейн - 13, Джо - 13, Дорт - 6, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Сэндфорт, Барнхайзер, Топич
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Хардуэй-младший - 28, Гордон - 23, Мюррэй - 21, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 4, Браун - 4, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей-Гилджес Александер, на его счету 35 очков, девять подборов и 15 ассистов (дабл-дабл). Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 13 передач.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Бостон Селтикс», а «Денвер Наггетс» сыграет дома с «Хьюстон Рокетс».

Таблица НБА
Календарь НБА
