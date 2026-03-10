«Оклахома» обыграла «Денвер». У Шея — 35-очковый дабл-дабл. У Йокича — трипл-дабл

В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 129:126.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей-Гилджес Александер, на его счету 35 очков, девять подборов и 15 ассистов (дабл-дабл). Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 13 передач.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Бостон Селтикс», а «Денвер Наггетс» сыграет дома с «Хьюстон Рокетс».