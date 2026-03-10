Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 10 марта

Результаты игрового дня НБА 10 марта
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 115:101;
«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 126:115;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 129:126;
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:116;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 126:118.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Вот и всё. Егор Дёмин досрочно завершил дебютный сезон НБА. Каким он запомнился?
Вот и всё. Егор Дёмин досрочно завершил дебютный сезон НБА. Каким он запомнился?

Видео: Егор Дёмин обменялся джерси с Хьюго Гонсалесом

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android