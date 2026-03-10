В ночь с 9 на 10 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 115:101;

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 126:115;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 129:126;

«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:116;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 126:118.

