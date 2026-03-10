Скидки
Баскетбол

Единая лига: расписание матчей 10 марта

Комментарии

Сегодня, 10 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 10 марта:

19:00 МБА-МАИ – УНИКС;
19:30 «Пари Нижний Новгород»– «Уралмаш»;
20:00 «Зенит» – «Бетсити Парма».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 21 победа и девять поражений в 30 играх.

