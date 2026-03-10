Как бы вы оценили дебютный сезон Егора Дёмина в НБА?

В понедельник, 9 марта, стало известно, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на площадку до конца нынешнего сезона НБА. Как сообщили в пресс-службе клуба, причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос – как бы вы оценили дебютный сезон Егора в НБА?

Ожидается, что российский спортсмен вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. В этом сезоне Егор успел принять участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

