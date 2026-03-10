Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Чемберлена в НБА, держащийся 63 года

Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Чемберлена в НБА, держащийся 63 года
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил рекорд легендарного американца Уилта Чемберлена.

Канадец стал первым после Чемберлена игроком в истории лиги, сумевшим набрать более 20 очков в 126 матчах подряд. Отметим, что достижение Чемберлена держится уже 63 года.

Шею Гилджес-Александеру 27 лет. Канадец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году, будучи выбранным под 11-м номером драфта «Шарлотт Хорнетс», после чего его сразу же обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс». С 2019 года выступает за «Оклахому».

Материалы по теме
Гилджес-Александер — MVP, как ни крути. Видели, как он закрыл игру с Йокичем и «Денвером»?
Видео
Гилджес-Александер — MVP, как ни крути. Видели, как он закрыл игру с Йокичем и «Денвером»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android