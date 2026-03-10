Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Чемберлена в НБА, держащийся 63 года

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил рекорд легендарного американца Уилта Чемберлена.

Канадец стал первым после Чемберлена игроком в истории лиги, сумевшим набрать более 20 очков в 126 матчах подряд. Отметим, что достижение Чемберлена держится уже 63 года.

Шею Гилджес-Александеру 27 лет. Канадец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году, будучи выбранным под 11-м номером драфта «Шарлотт Хорнетс», после чего его сразу же обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс». С 2019 года выступает за «Оклахому».