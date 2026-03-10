Скидки
Баскетбол

«Егор мог бы стать лидером». Гомельский подвёл итоги дебютного сезона Дёмина в НБА

Комментарии

Российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о дебютном сезоне разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор набрался бесценного опыта. Он поиграл во взрослый профессиональный баскетбол в лучшей лиге мира. В своей команде закрепился в стартовом составе. Егор продемонстрировал свои сильные стороны, но и слабые тоже. Понятное дело, что там всё прописывают, и он знает, какие качества ему нужно сохранять, а какие развивать. Я предполагаю, что по своему характеру Егор мог бы стать лидером. Лидером не по набору очков и статистике, а лидером по отношению к делу и по тому, как он влияет на команду. С моей точки зрения в нём этот потенциал есть. У него травма, которая не позволила в этом отношении прогрессировать от игры к игре. Что поделаешь? Баскетбол — травмоопасный вид спорта.

Для всех новичков определяющим становится второй сезон. Я надеюсь, что Егор проведёт его от начала и до конца, а также продемонстрирует то, о чём я сейчас сказал. А его ценность для команды поднимется. Не в денежном выражении, а в выражении лидерских качеств и харизмы. Разыгрывающий — проводник идей тренера. К Егору нет претензий по игровой дисциплине. Теперь бы эту игровую дисциплину с приобретённым опытом соединить — было бы очень здорово», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

