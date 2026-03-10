«Пауза никого не делает сильнее». Гомельский — о досрочном завершении сезона Дёмина

Российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о досрочном завершении сезона НБА для разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, выбывшего из-за травмы стопы.

«Пауза никого не делает сильнее. Хотелось бы, чтобы Егор долечился. Травма оказалась с последствиями. Я был на экскурсиях во всех медицинских центрах, которыми пользуется «Бруклин Нетс». Очень надеюсь, что врачи сделают всё возможное, чтобы все последствия травмы были нивелированы. Но это означает, что Егор не сможет полноценно тренироваться. Причём если лечение серьёзное, то до лета. А летом придётся форсировать подготовку.

Особенности любого человеческого организма заключаются в том, что стереотипы движений ослабевают, когда ты не делаешь это каждый день. Я надеюсь, что Фернандес останется главным тренером «Нетс» на следующий сезон и его отношение к Егору сохранится. Я не очень переживаю по поводу игрового времени, а гораздо больше переживаю по состоянию ноги с тем, чтобы она снова пришла в порядок», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.