Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Очень странный диагноз, такое за неделю снимают». Спортивный врач — о травме Дёмина

«Очень странный диагноз, такое за неделю снимают». Спортивный врач — о травме Дёмина
Комментарии

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал новость об окончании выступлений разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в нынешнем сезоне НБА из-за подошвенного фасциита, как о том заявили официальные представители клуба.

«Очень странный диагноз… Подошвенный фасциит лечится очень быстро. Это вообще не травма, но да, действительно больно, но это не травма, это не приведёт к дальнейшему ухудшению состояния.

По-хорошему, мы подошвенный фасциит за неделю снимаем. Поэтому, скорее всего, там что-то другое, что-то более серьёзное. Возможно, они скрывают более серьёзную травму», — сказал Карлицкий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.

Сейчас читают:
Вот и всё. Егор Дёмин досрочно завершил дебютный сезон в НБА. Каким он запомнился? Вот и всё. Егор Дёмин досрочно завершил дебютный сезон в НБА. Каким он запомнился?
Невероятный Гилджес-Александер и очередная победа «Бруклина» без Дёмина. Итоги дня в НБА Невероятный Гилджес-Александер и очередная победа «Бруклина» без Дёмина. Итоги дня в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android