«Очень странный диагноз, такое за неделю снимают». Спортивный врач — о травме Дёмина

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал новость об окончании выступлений разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в нынешнем сезоне НБА из-за подошвенного фасциита, как о том заявили официальные представители клуба.

«Очень странный диагноз… Подошвенный фасциит лечится очень быстро. Это вообще не травма, но да, действительно больно, но это не травма, это не приведёт к дальнейшему ухудшению состояния.

По-хорошему, мы подошвенный фасциит за неделю снимаем. Поэтому, скорее всего, там что-то другое, что-то более серьёзное. Возможно, они скрывают более серьёзную травму», — сказал Карлицкий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.