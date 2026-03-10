Скидки
Баскетбол

Стив Керр выступил за уменьшение числа матчей в регулярном сезоне НБА

Стив Керр выступил за уменьшение числа матчей в регулярном сезоне НБА
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выступил за уменьшение числа матчей в регулярном сезоне.

«Понимаю, это не самое популярное мнение в руководстве лиги, но я продолжу говорить об этом. Очевидно, нам нужно меньше игр. Нам нужно убрать 10 игр из расписания, и это будет здорово для лиги.

Я принимаю тот факт, что это вопрос дохода, нужно убедить всех получить меньше денег, что очень сложно. Но, исходя из того, что я знаю об НБА, о тренерской деятельности, о том, как тяжело играть в современный баскетбол, я считаю, что это будет более конкурентоспособная и здоровая лига», — сказал Керр на пресс-конференции.

