Представитель Дёмина объяснил, почему россиянин не смог доиграть дебютный сезон в НБА

Алексей Карванен, агент разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, объяснил, почему россиянин не смог доиграть дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«К сожалению, проблема со стопой, которая возникла ещё во время летней подготовки к сезону, обострилась. Клуб во время сезона старался регулировать интенсивность нагрузок Егора. Например, не разрешал ему участвовать в некоторых матчах, которые проходили два дня подряд, чтобы не перегружать игрока. После последнего обострения и консультаций с врачами и лигой «Бруклин» принял решение завершить участие Дёмина в матчах и провести медицинские процедуры на стопе для полного восстановления. Эта травма лучше всего лечится покоем. Интенсивность соревнований в НБА очень высокая, поэтому времени на полное восстановление не хватало.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс хочет видеть Дёмина полностью здоровым перед началом предсезонной подготовки. Он рассчитывает на Егора в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне», — приводит слова Карванена «Матч ТВ».