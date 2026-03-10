Никола Йокич побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, державшийся 65 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил историческое достижение.
Матч регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшийся 10 марта, стал для сербского игрока 323-м, в котором он набрал больше 20 очков, 10 передач и пяти подборов. По этому показателю Йокич стал лучшим в истории лиги и превзошёл легендарного американца Карима Абдул-Джаббара, чьё достижение продержалось 65 лет.
Ранее Йокич ответил, может ли представить себя выступающим за другой клуб Национальной баскетбольной ассоциации.
Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»