Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Никола Йокич побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, державшийся 65 лет

Никола Йокич побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, державшийся 65 лет
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил историческое достижение.

Матч регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшийся 10 марта, стал для сербского игрока 323-м, в котором он набрал больше 20 очков, 10 передач и пяти подборов. По этому показателю Йокич стал лучшим в истории лиги и превзошёл легендарного американца Карима Абдул-Джаббара, чьё достижение продержалось 65 лет.

Ранее Йокич ответил, может ли представить себя выступающим за другой клуб Национальной баскетбольной ассоциации.

Никола Йокич ответил, может ли представить себя выступающим за другой клуб НБА

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»

