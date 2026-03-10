Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Люди не понимают, насколько это сложно». Йокич – о рекорде Гилджес-Александера

«Люди не понимают, насколько это сложно». Йокич – о рекорде Гилджес-Александера
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Нагетс» Никола Йокич прокомментировал повторение звездой «Оклахомы» Шеем Гилджес-Александером рекорда легендарного американца Уилта Чемберлена.

Напомним, канадец стал первым после Чемберлена игроком в истории лиги, сумевшим набрать более 20 очков в 126 матчах подряд. Отметим, достижение Чемберлена держится уже 63 года.

«Не уверен, что люди понимают, насколько это тяжело. Даже набрать 20 очков в 10 играх [подряд], а не в 120 играх или сколько их там… Он особенный игрок», — приводит слова Николы Йокича обозреватель Энтони Слэйтер.

Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Чемберлена в НБА, державшийся 63 года
