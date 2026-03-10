Легионер УНИКСа Брюэр рассказал о подготовке к МБА-МАИ после поражения от «Зенита»

Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 10 марта, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался УНИКС Казань

– Тай, какое настроение в команде после домашнего поражения от «Зенита»?

– Мы потерпели поражение в очень тяжёлом матче, поэтому все наши усилия сейчас направлены на исправление ошибок и улучшение командной игры.

– Что сказал Велимир Перасович после проигрыша? Изменился ли тренировочный процесс?

– У нас было долгое совещание. В основном тренер сказал, что мы должны добавить больше усилий — физической силы и интенсивности в игру. Наша задача — вернуться к той лучшей версии баскетбола, которую УНИКС демонстрировал ранее. Именно это было нашей ключевой целью на тренировках.

– В текущем сезоне УНИКС уже трижды обыграл МБА-МАИ. Что скажете о текущем состоянии соперника? Кто представляет главную опасность?

– У МБА-МАИ сейчас глубокий и опытный состав. Они хорошо играли в этом сезоне, и у нас уже было несколько сложных игр с ними, поэтому ожидаю интересный матч, — приводит слова Брюэра пресс-служба команды.