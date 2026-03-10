Скидки
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Йокич и Гилджес-Александер — 2-й дуэт MVP, набравший 30+ очков и 10+ передач в очном матче

Йокич и Гилджес-Александер — 2-й дуэт MVP, набравший 30+ очков и 10+ передач в очном матче
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и 27-летний канадский защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» и также чемпион лиги Шей Гилджес-Александер в ночь на 10 марта вошли в историю лиги.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 29, Митчелл - 24, Маккейн - 13, Джо - 13, Дорт - 6, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Сэндфорт, Барнхайзер, Топич
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Хардуэй-младший - 28, Гордон - 23, Мюррэй - 21, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 4, Браун - 4, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

В матче, который завершился победой «Оклахомы» со счётом 129:126, Никола и Шей стали второй парой MVP НБА, которая набрала в очном противостоянии 30+ очков и 10+ передач. Йокич записал в свой актив 32 очка и 13 передач, а Гилджес-Александер набрал 35 очков и отдал 15 передач.

Первым таким дуэтом MVP стали в 2021 году Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Расселл Уэстбрук, выступавший тогда за «Вашингтон Уизардс».

В матче, который прошёл 14 марта 2021-го, «Милуоки» обыграл столичную команду со счётом 125:119. Яннис набрал 33 очка и сделал 11 передач, а Расселл — 42 очка и 12 передач.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 42, Хатимура - 29, Нето - 10, Лень - 10, Авдия - 9, Мэтьюз - 9, Браун - 5, Бонга - 3, Лопес - 2, Бил, Уинстон, Робинсон, Брайант, Смит, Гилл, Вагнер, Дав. Бертанс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Холидэй - 18, Миддлтон - 16, Портис - 14, Лопес - 11, Коннотон - 11, Дивинченцо - 10, Форбс - 10, Огастин - 2, Крэйг, Уилсон, Нвора, Меррилл, Дьяките, Адетокунбо
