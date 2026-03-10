Йокич и Гилджес-Александер — 2-й дуэт MVP, набравший 30+ очков и 10+ передач в очном матче

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и 27-летний канадский защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» и также чемпион лиги Шей Гилджес-Александер в ночь на 10 марта вошли в историю лиги.

В матче, который завершился победой «Оклахомы» со счётом 129:126, Никола и Шей стали второй парой MVP НБА, которая набрала в очном противостоянии 30+ очков и 10+ передач. Йокич записал в свой актив 32 очка и 13 передач, а Гилджес-Александер набрал 35 очков и отдал 15 передач.

Первым таким дуэтом MVP стали в 2021 году Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Расселл Уэстбрук, выступавший тогда за «Вашингтон Уизардс».

В матче, который прошёл 14 марта 2021-го, «Милуоки» обыграл столичную команду со счётом 125:119. Яннис набрал 33 очка и сделал 11 передач, а Расселл — 42 очка и 12 передач.