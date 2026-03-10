Скидки
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:45 Мск
Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» — Lakers Daily

Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» — Lakers Daily
Комментарии

41-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», не заинтересован в переходе в состав «Голден Стэйт Уорриорз» в следующем сезоне, сообщили в издании Lakers Daily.

«Ожидается, что «Уорриорз» хотят подписать контракт с Джеймсом на правах свободного агента. Однако, по словам источников, если Джеймс не завершит карьеру в это межсезонье, в кругах лиги преобладает мнение, что звезда либо переподпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», либо вернётся в «Кливленд Кавальерс», — говорится в статье.

