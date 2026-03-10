УНИКС с разницей в 33 очка разгромил МБА-МАИ в Единой лиге

Во вторник, 10 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала УНИКС. Хозяева площадки с разгромным счётом 56:89 (11:17; 16:26; 19:22; 10:24) уступили гостям из Казани.

Лучшим игроком матча стал американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм, в его активе 19 очков, семь подборов, один перехват, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+26». На счету Алексея Шведа 13 очков, девять подборов, шесть передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

Все игроки московского коллектива закончили матч с отрицательным коэффициентом эффективности. Больше всех очков в МБА-МАИ набрал Сергей Балашов — 11.