«Уралмаш» с разницей в пять очков обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Во вторник, 10 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещёрский» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 67:72 (20:18; 16:12; 13:24; 18:18) уступили гостям из Екатеринбурга.

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков, в активе которого 18 очков, восемь подборов, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей лучшим стал американский центровой Октавиус Эллис, на его счету 20 очков, пять подборов, одна передача и один перехват при коэффициенте эффективности «+28».