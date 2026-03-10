Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш», результат матча 10 марат 2026, счёт 67:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» с разницей в пять очков обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
Комментарии

Во вторник, 10 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещёрский» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 67:72 (20:18; 16:12; 13:24; 18:18) уступили гостям из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 72
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Лукач, Якушин, Хоменко, Карпенков, Хвостов, Попов, Шендеров, Ключенков, Хякли, Бабурин, Зоткин, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков, в активе которого 18 очков, восемь подборов, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей лучшим стал американский центровой Октавиус Эллис, на его счету 20 очков, пять подборов, одна передача и один перехват при коэффициенте эффективности «+28».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
УНИКС с разницей в 33 очка разгромил МБА-МАИ в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android