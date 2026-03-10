Скидки
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Бетсити Парма», результат матча 10 марта 2026, счет 74:64, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге
Комментарии

Во вторник, 10 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки со счётом 74:64 (16:18; 19:18; 16:10; 23:18) обыграли гостей из Перми и одержали восьмую победу подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 64
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Мун - 14, Роберсон - 13, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Емченко - 6, Шаманич - 6, Узинский - 5, Воронцевич - 5, Мартюк - 4, Карасёв - 2, Щербенев
Бетсити Парма: Сандерс - 18, Картер - 16, Адамс - 11, Свинин - 8, Фирсов - 8, Егоров - 3, Ильницкий, Стафеев, Шашков, Захаров

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский лёгкий форвард Андре Роберсон, оформивший дабл-дабл — 13 очков, 13 подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

У пермяков отличился американский защитник Виктор Сандерс, который во второй половине четвёртой четверти был удалён за пять фолов. На его счету 18 очков, три подбора, восемь передач, четыре перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

Новости. Баскетбол
