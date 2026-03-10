«Зенит» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге

Во вторник, 10 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки со счётом 74:64 (16:18; 19:18; 16:10; 23:18) обыграли гостей из Перми и одержали восьмую победу подряд.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский лёгкий форвард Андре Роберсон, оформивший дабл-дабл — 13 очков, 13 подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

У пермяков отличился американский защитник Виктор Сандерс, который во второй половине четвёртой четверти был удалён за пять фолов. На его счету 18 очков, три подбора, восемь передач, четыре перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+28».