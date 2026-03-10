«Майк Тайсон боялся, когда выходил на ринг». Чемпион НБА Йокич — об игровом менталитете

Чемпион НБА из Сербии Никола Йокич, представляющий клуб «Денвер Наггетс», высказался о своём подходе к матчам, проведя сравнение с легендарным Майком Тайсоном.

«Майк Тайсон, когда выходил на ринг, боялся своего соперника. Именно когда он шёл к рингу. Как только он оказывался на ринге, всё было иначе. Почему я должен думать иначе? Если Майк Тайсон боялся своего соперника перед боем, а он намного круче меня… Знаю, это другой вид спорта. Но, как уже сказал, у меня есть тот же страх или недовольство собой, когда всё начинается. Когда всё заканчивается, конечно, я с холодной головой всё анализирую, а во время игры чувствую себя очень комфортно. Я в своей стихии.

Думаю, это то, что движет мной. Это подталкивает меня, потому что ты знаешь, что можешь лучше. Ожидаю от себя большего. Во мне присутствует боязнь неудачи. Поэтому не могу утверждать, что у меня нет страха. Он есть. Но не назвал бы это именно страхом неудачи, потому что проигрывал много важных игр и выигрывал много таких же матчей. Но это чувство всегда присутствует. Не боюсь промахнуться, но напряжение всегда со мной.

Сыграл, не стыжусь сказать, может быть, 800 или 1000 игр в своей жизни, даже сегодня, когда я выхожу на площадку, у меня эйфория и дрожь. Думаю, любой игрок, который не чувствует этого, должен сменить вид спорта. Это моё мнение. Если у тебя нет этого чувства напряжения, этого предвкушения», — сказал Йокич на YouTube-канале X&O's CHAT.