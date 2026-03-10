Сергей Карасёв дал совет выбывшему до конца сезона НБА Егору Дёмину

32-летний игрок команды Единой лиги ВТБ Сергей Карасёв прокомментировал ситуацию с российским разыгрывающим команды НБА «Бруклин Нетс» Егором Дёминым, который выбыл до конца сезона-2025/2026 из-за травмы.

— Насколько серьёзная травма [у Дёмина], насколько она может замедлить развитие молодого игрока в НБА?

— Всегда надо играть и получать игровое время. С другой стороны, у него будет возможность набраться физики, подготовиться непосредственно к следующему сезону. Тут такая палка о двух концах. Лучше, на самом деле, залечить эту историю. Потому что у меня тоже был плантарный фасциит, это очень неприятная тема. Лучше полностью восстановиться, чего ему и желаю.

— Какой бы ты ему совет дал?

— Залечиться, набраться физики, работать над теми аспектами, которые у него не очень получаются, и готовиться к новому сезону, — приводит слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.