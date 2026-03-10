Жбанов ответил, вышел ли «Зенит» на пик формы после восьмой победы подряд

Атакующий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов после победы над «Бетсити Пармы» со счётом 74:64 высказался о форме санкт-петербургской команды, выигравшей восемь кряду матчей.

— У «Зенита» продолжается победная серия — восьмой мяч подряд. В чём главный секрет успеха?

— Мы стали играть более командно, более агрессивно в защите. Начинаем выглядеть как команда с каждой игрой потихоньку. Поэтому и результат приходит.

— Можно ли сказать, что «Зенит» уже вышел на пик формы?

— Нет, безусловно так бы не хотелось говорить и верить в это. Хочется, чтобы на пик формы вышли к плей-офф или к финальным стадиям плей-офф, — приводит слова Жбанова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.