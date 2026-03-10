Скидки
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:45 Мск
Жбанов ответил, вышел ли «Зенит» на пик формы после восьмой победы подряд

Жбанов ответил, вышел ли «Зенит» на пик формы после восьмой победы подряд
Атакующий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов после победы над «Бетсити Пармы» со счётом 74:64 высказался о форме санкт-петербургской команды, выигравшей восемь кряду матчей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 64
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Мун - 14, Роберсон - 13, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Емченко - 6, Шаманич - 6, Узинский - 5, Воронцевич - 5, Мартюк - 4, Карасёв - 2, Щербенев
Бетсити Парма: Сандерс - 18, Картер - 16, Адамс - 11, Свинин - 8, Фирсов - 8, Егоров - 3, Ильницкий, Стафеев, Шашков, Захаров

— У «Зенита» продолжается победная серия — восьмой мяч подряд. В чём главный секрет успеха?
— Мы стали играть более командно, более агрессивно в защите. Начинаем выглядеть как команда с каждой игрой потихоньку. Поэтому и результат приходит.

— Можно ли сказать, что «Зенит» уже вышел на пик формы?
— Нет, безусловно так бы не хотелось говорить и верить в это. Хочется, чтобы на пик формы вышли к плей-офф или к финальным стадиям плей-офф, — приводит слова Жбанова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

