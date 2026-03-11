Единая лига: результаты матчей 10 марта

Во вторник, 10 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результат матчей 10 марта:

МБА-МАИ — УНИКС — 56:89;

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 67:72;

«Зенит» — «Бетсити Парма» — 74:64.

После 29 матчей регулярного чемпионата лидером турнирной таблицы является действующий чемпион ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте находится казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения в 30 играх. «Зенит» — третий (22 победы и девять поражений в 31 матче).