Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:45 Мск
22:45 Мск
Единая лига – 2025/2026: результаты на 10 марта, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 10 марта
Комментарии

Во вторник, 10 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результат матчей 10 марта:

МБА-МАИ — УНИКС — 56:89;
«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 67:72;
«Зенит» — «Бетсити Парма» — 74:64.

После 29 матчей регулярного чемпионата лидером турнирной таблицы является действующий чемпион ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте находится казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения в 30 играх. «Зенит» — третий (22 победы и девять поражений в 31 матче).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
