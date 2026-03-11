Евролига: результаты матчей 10 марта

В ночь с 10 на 11 марта в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Единая лига. Результат матча 10 марта:

«Париж» — «Олимпиакос» — 87:104.

После 29 матчей турнирную таблицу Евролиги возглавляет «Фенербахче». Турецкий коллектив одержал 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается испанская «Валенсия», выступавшая в прошлом сезоне в Еврокубке — 20 побед при 10 поражениях в 30 играх. Третий — «Олимпиакос» (20 побед и 10 поражений).