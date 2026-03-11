НБА оштрафовала Луку Дончича на $ 50 тыс.

Словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 50 тыс. за неподобающий и непрофессиональный жест в адрес официального лица матча, сообщила пресс-служба НБА со ссылкой на исполнительного вице-президента лиги и руководителя отдела баскетбольных операций Джеймса Джонса.

Сообщается, что инцидент, за который Дончич получил штраф, случился на временной отметке 7.25 третьей четверти домашнего матча «Лейкерс» с «Нью-Йорк Никс» (110:97), который прошёл 8 марта (в ночь с 8 на 9 марта мск) на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Словенец набрал в этой встрече 35 очков, а также оформил восемь подборов и четыре результативных паса.

Видео: Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича