НБА оштрафовала Луку Дончича на $ 50 тыс.

НБА оштрафовала Луку Дончича на $ 50 тыс.
Словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 50 тыс. за неподобающий и непрофессиональный жест в адрес официального лица матча, сообщила пресс-служба НБА со ссылкой на исполнительного вице-президента лиги и руководителя отдела баскетбольных операций Джеймса Джонса.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 25, Хатимура - 13, Кеннард - 12, Эйтон - 6, Ларэвиа - 6, Хэйс - 5, Смарт - 5, Вандербилт - 3, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Брансон - 24, Ануноби - 13, Шамет - 10, Кларксон - 9, Харт - 8, Робинсон - 4, Диавара - 4, Дадье, Альварадо, Маккаллар, Колек, Сохан, Бриджес, Хукпорти

Сообщается, что инцидент, за который Дончич получил штраф, случился на временной отметке 7.25 третьей четверти домашнего матча «Лейкерс» с «Нью-Йорк Никс» (110:97), который прошёл 8 марта (в ночь с 8 на 9 марта мск) на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Словенец набрал в этой встрече 35 очков, а также оформил восемь подборов и четыре результативных паса.

