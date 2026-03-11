83 очка Бэма Адебайо принесли победу «Майами» над «Вашингтоном» в НБА
Поделиться
В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Касейя Центра» (Майами, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 150:129.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Килс, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3
Самым результативным игроком матча стал американский центровой хозяев паркета Бэм Адебайо. В его активе 83 очка, девять подборов и три передачи.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
05:19
-
01:51
-
00:50
-
00:19
- 10 марта 2026
-
23:44
-
23:39
-
22:59
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:50
-
19:59
-
18:59
-
18:05
-
17:59
-
16:44
-
15:17
-
14:48
-
13:43
-
12:30
-
12:25
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:05