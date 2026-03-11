Скидки
Майами Хит — Вашингтон Уизардс, результат матча 11 марта 2026, счет 150:129, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

83 очка Бэма Адебайо принесли победу «Майами» над «Вашингтоном» в НБА
В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Касейя Центра» (Майами, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 150:129.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Килс, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3

Самым результативным игроком матча стал американский центровой хозяев паркета Бэм Адебайо. В его активе 83 очка, девять подборов и три передачи.

