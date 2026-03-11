83 очка Бэма Адебайо принесли победу «Майами» над «Вашингтоном» в НБА

В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Касейя Центра» (Майами, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 150:129.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой хозяев паркета Бэм Адебайо. В его активе 83 очка, девять подборов и три передачи.