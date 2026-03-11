Адебайо установил рекорд XXI века по набранным очкам со вторым показателем в истории НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (150:129). Тем самым американец установил новый рекорд XXI века по набранным очкам за матч и вышел на второе место в списке самых результативных личных показателей за всю историю НБА.

Больше всех за всю историю лиги в одном матче набрал Уилт Чемберлен — 100 очков, это произошло 2 марта 1962 года.

Прежним рекордом XXI века, который теперь стал третьим результатом за всю историю, было 81 очко Коби Брайанта от 22 января 2006 года. 78 очков удалось набрать Уилту Чемберлену 8 декабря 1961 года — больше ни у кого в истории НБА не получилось преодолеть планку в 75 очков за один матч.

