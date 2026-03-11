Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Детройт Пистонс, результат матча 11 марта 2026, счет 100:138, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без выбывшего Егора Дёмина проиграл 38 очков «Детройту»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 138:100.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 138
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Майнотт, Вульф
Детройт Пистонс:

Самым результативным игроком матча стал центровой «Детройта» Джейлен Дюрен, который набрал 26 очков, сделал четыре подбора и отдал две результативные передачи. У «Нетс» лучшим стал лёгкий форвард Майкл Портер — 19 очков, два подбора и один ассист.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы.

