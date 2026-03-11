83 очка Адебайо в матче НБА, спасение «Барселоны» в ЛЧ. Главное к утру
Американский центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче НБА и установил новый рекорд XXI века по этому показателю, спасение «Барселоны» в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте, сухая победа «Миннесоты Уайлд» над «Ютой Маммот» с семью очками российских хоккеистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 83 очка Бэма Адебайо принесли победу «Майами» над «Вашингтоном» в НБА.
- «Барселона» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте.
- «Миннесота» всухую обыграла «Юту», у россиян семь набранных очков.
- Адебайо установил рекорд XXI века по набранным очкам со вторым показателем в истории НБА.
- «Тампа» с 26 сейвами Василевского проиграла «Коламбусу». Россияне набрали три очка.
- «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов с двумя отменёнными голами.
- «Бавария» разгромила «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре.
- Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв Осаку.
- Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- «Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль.
Комментарии