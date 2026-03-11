Скидки
Главная Баскетбол Новости

11 марта главные новости спорта, баскетбол, НБА, футбол, ЛЧ, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, WTA, ATP.

83 очка Адебайо в матче НБА, спасение «Барселоны» в ЛЧ. Главное к утру
Комментарии

Американский центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче НБА и установил новый рекорд XXI века по этому показателю, спасение «Барселоны» в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте, сухая победа «Миннесоты Уайлд» над «Ютой Маммот» с семью очками российских хоккеистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 83 очка Бэма Адебайо принесли победу «Майами» над «Вашингтоном» в НБА.
  2. «Барселона» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте.
  3. «Миннесота» всухую обыграла «Юту», у россиян семь набранных очков.
  4. Адебайо установил рекорд XXI века по набранным очкам со вторым показателем в истории НБА.
  5. «Тампа» с 26 сейвами Василевского проиграла «Коламбусу». Россияне набрали три очка.
  6. «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов с двумя отменёнными голами.
  7. «Бавария» разгромила «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
  8. Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре.
  9. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв Осаку.
  10. Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  11. «Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль.
Комментарии
