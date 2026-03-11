Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Миннесоту»

В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:106.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в его активе 31 очко, 11 подборов и 11 результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс пропустил игру из-за повреждения.

В составе гостей по 14 очков набрали тяжёлый форвард Джулиус Рэндл и атакующий защитник Энтони Эдвардс.