Самара — Автодор. Прямая трансляция
Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 11 марта 2026, счет 120:106 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Миннесоту»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:106.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 31, Эйтон - 14, Кеннард - 10, Хатимура - 9, Ларэвиа - 8, Смарт - 8, Вандербилт - 4, Тимме - 3, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Джеймс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 14, Рэндл - 14, Рид - 13, Досунму - 13, Шеннон - 12, Хиланд - 11, Дивинченцо - 8, Макдэниелс - 6, Андерсон - 5, Кларк - 5, Гобер - 3, Филлипс - 2, Инглс, Конли

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в его активе 31 очко, 11 подборов и 11 результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс пропустил игру из-за повреждения.

В составе гостей по 14 очков набрали тяжёлый форвард Джулиус Рэндл и атакующий защитник Энтони Эдвардс.

