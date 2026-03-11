Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Миннесоту»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:106.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 31, Эйтон - 14, Кеннард - 10, Хатимура - 9, Ларэвиа - 8, Смарт - 8, Вандербилт - 4, Тимме - 3, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Джеймс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 14, Рэндл - 14, Рид - 13, Досунму - 13, Шеннон - 12, Хиланд - 11, Дивинченцо - 8, Макдэниелс - 6, Андерсон - 5, Кларк - 5, Гобер - 3, Филлипс - 2, Инглс, Конли
Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в его активе 31 очко, 11 подборов и 11 результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс пропустил игру из-за повреждения.
В составе гостей по 14 очков набрали тяжёлый форвард Джулиус Рэндл и атакующий защитник Энтони Эдвардс.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
08:45
-
08:30
-
06:19
-
05:53
-
05:19
-
01:51
-
00:50
-
00:19
- 10 марта 2026
-
23:44
-
23:39
-
22:59
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:50
-
19:59
-
18:59
-
18:05
-
17:59
-
16:44
-
15:17
-
14:48
-
13:43
-
12:30
-
12:25
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:30