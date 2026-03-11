Скидки
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Единая лига: расписание матчей 11 марта 2026 года

Комментарии

Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 11 марта:

18:00 мск. «Самара» — «Автодор».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 22 победы и девять поражений в 31 игре.

«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте
