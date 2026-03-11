Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание матчей на 11 марта 2026 года

Евролига: расписание матчей на 11 марта
Комментарии

Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 11 марта (время московское):

22:45 — «Виртус» — «Партизан».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» — 20 побед при 10 поражениях. Третий — «Олимпиакос» (20 побед и 10 поражений).

Календарь матчей Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?

Видео. Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android