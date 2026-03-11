Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 11 марта (время московское):

22:45 — «Виртус» — «Партизан».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» — 20 побед при 10 поражениях. Третий — «Олимпиакос» (20 побед и 10 поражений).

