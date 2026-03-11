В среду, 11 марта, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 11 марта:

20:00 мск. «Тюрк Телеком» — «Манреза»;

21:00 мск. «Цедевита-Олимпия» — «Хемниц 99»;

21:00 мск. «Будучность» — У-БТ;

22:00 мск. «Умана Рейер» — «Тренто».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.