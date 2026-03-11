Скидки
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 11 марта

Результаты игрового дня НБА 11 марта
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 11 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 марта:

«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 139:129;
«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 124:112;
«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 100:138;
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 150:129;
«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 114:129.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 125:116;
«Хьюстон Рокетс» — «Торонто Рэпторс» — 113:99;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Чикаго Буллз» — 124:130 OT;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 101:103;
«Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» — 114:109.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:106.

