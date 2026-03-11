УНИКС разорвал контракт с Брайсом и ищет ему замену — источник

Казанский УНИКС расторг контракт с американским защитником Си Джей Брайсом. Об этом после матча с МБА-МАИ сообщил главный тренер команды Велимир Перасович.

«Нет, он вне команды, мы разорвали с ним контракт. Его не будет», — приводит слова Перасовича телеграм-канал «Перехват», отвечая на вопрос о возможном возвращении игрока в этом сезоне.

Брайс не выходил на паркет с середины ноября из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний американец провёл восемь матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27,5 минуты. Во всех встречах он выходил в стартовом составе.

Перасович также подтвердил, что клуб уже приступил к поискам нового легионера.

«Мы хотим подписать ещё одного легионера. Сейчас у нас пятеро американцев (Дишон Пьерр — канадец. — Прим. «Чемпионата»), нам необходим ещё один, вернее, мы можем подписать ещё одного. Исследуем рынок, но, к сожалению, сейчас это тяжёлая задача», — добавил наставник УНИКСа.