УНИКС разорвал контракт с Брайсом и ищет ему замену — источник

Комментарии

Казанский УНИКС расторг контракт с американским защитником Си Джей Брайсом. Об этом после матча с МБА-МАИ сообщил главный тренер команды Велимир Перасович.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
56 : 89
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Балашов - 11, Савков - 9, Зубков - 9, Трушкин - 7, Зайцев - 4, Платунов - 4, Певнев - 4, Комолов - 2, Барашков - 2, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Падиус
УНИКС: Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Швед - 13, Пьерр - 10, Ли - 9, Брюэр - 8, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Захаров - 3, Лопатин - 2, Стуленков - 1, Абдулбасиров

«Нет, он вне команды, мы разорвали с ним контракт. Его не будет», — приводит слова Перасовича телеграм-канал «Перехват», отвечая на вопрос о возможном возвращении игрока в этом сезоне.

Брайс не выходил на паркет с середины ноября из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний американец провёл восемь матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27,5 минуты. Во всех встречах он выходил в стартовом составе.

Перасович также подтвердил, что клуб уже приступил к поискам нового легионера.

«Мы хотим подписать ещё одного легионера. Сейчас у нас пятеро американцев (Дишон Пьерр — канадец. — Прим. «Чемпионата»), нам необходим ещё один, вернее, мы можем подписать ещё одного. Исследуем рынок, но, к сожалению, сейчас это тяжёлая задача», — добавил наставник УНИКСа.

