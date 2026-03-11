Скидки
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Финал четырёх» Basket Cup пройдёт в Санкт-Петербурге с 10 по 12 апреля

Комментарии

Решающие матчи международного турнира WINLINE Basket Cup состоятся в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» с 10 по 12 апреля. Об этом организаторы сообщили в официальных соцсетях.

В «Финале четырёх» сильнейшие команды разыграют трофей по следующему расписанию:

  • 10 апреля — полуфиналы;
  • 11 апреля — матч за третье место;
  • 12 апреля — финал.

Ожидается, что в дни турнира на арене выступят топовые артисты, а первые ряды заполнят звёздные зрители. Подробности организаторы пообещали раскрыть позднее.

После пяти матчей группового этапа в группе А лидером является московский ЦСКА, одержавший четыре победы при одном поражении. Второе место занимает «Бетсити Парма» — три победы при двух поражениях. «Мега» — третья (две победы и три поражения). «Локомотив-Кубань» — четвёртый (одна победа при четырёх поражениях).

В группе B образовалась похожая иерархия, но с более плотной борьбой в середине. Лидерство здесь захватил УНИКС, уступивший в пяти матчах лишь однажды. Следом расположились «Зенит» и «Уралмаш»: у обоих по три победы и два поражения, но сине-бело-голубые опережают конкурента по разнице мячей. Замыкает таблицу «Игокеа», пока не сумевшая выиграть ни разу.

Комментарии
