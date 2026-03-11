«Я борюсь за счастье своих дочерей». Дончич подтвердил разрыв помолвки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подтвердил разрыв помолвки с Анамарией Гольтес и сообщил, что не видел дочерей с декабря.

27-летний словенец сделал заявление после того, как TMZ опубликовал информацию, что Гольтес подала заявление на получение алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей пары — дочерей Габриэлы и Оливии.

«Я люблю своих дочерей больше всего на свете и делал всё возможное, чтобы они были со мной в США в течение сезона, но это было невозможно, поэтому я недавно принял трудное решение расторгнуть помолвку. Всё, что я делаю, — ради счастья моих дочерей, и я всегда буду бороться за то, чтобы быть с ними и дать им лучшую жизнь», — приводит слова Дончича издание ESPN.

По информации источников, знакомых с ситуацией, документы были поданы в Калифорнии, хотя одна из дочерей Дончича провела с ним в этом штате лишь три месяца прошлой весной, а вторая вообще никогда там не была. Сам Дончич, как сообщается, не знал о подаче заявления. Источники также добавили, что Дончич, подписавший трёхлетний контракт с «Лейкерс» на $ 165 млн в августе, всегда обеспечивал семью и оплачивал расходы дочерей «без ограничений».

Отношения Дончича и Гольтес начались в 2016 году, помолвка состоялась в июле 2023-го. Их первая дочь Габриэла родилась в ноябре 2023 года в США, когда Дончич ещё выступал за «Даллас Маверикс». Вторая дочь, Оливия, появилась на свет в декабре 2025 года в Словении — ради этого Дончич пропустил два матча за «Лейкерс».

Во время того визита Дончич выразил желание забрать старшую дочь в США, когда будет возвращаться в команду. Это привело к разногласиям, и Гольтес вызвала полицию в больницу, однако правоохранители не зафиксировали признаков правонарушения со стороны баскетболиста.

С тех пор Дончич не видел дочерей и бывшую невесту. На прошлой неделе Гольтес удалила все совместные фотографии с Дончичем из социальных сетей, что породило слухи о разрыве.

26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство о временном запрете, добиваясь немедленного контакта с Габриэлой и Оливией. С сентября, когда он улетел в Лос-Анджелес на тренировочный лагерь, он видел дочерей только два дня.