Адебайо рассказал, кто вдохновил его на игру с 83 очками

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил, что на его матч с 83 очками повлияла поддержка звезды WNBA Эйжи Уилсон, находившейся на трибунах.

«Набрать 83 очка в первый же матч, когда она была на трибунах, — очень особенный момент. Всё, что происходит за кулисами: тренировки, разговоры, вся эта работа очень сильно мотивирует. И, конечно, ты видишь, что она делает… и это вдохновляет. Я благодарен, что она есть в моей жизни», — сказал Адебайо на пресс-конференции после матча.

Сама Уилсон отметила, что её впечатляет трудолюбие баскетболиста.

«Я вижу все эти бесконечные часы работы, ранние утренние тренировки, сомнения в себе. Для Бэма это было невероятное путешествие. Он говорит, что я его вдохновляю, но, думаю, он даже не представляет, насколько сильно он вдохновляет меня», — добавила Уилсон.