Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адебайо рассказал, кто вдохновил его на игру с 83 очками

Адебайо рассказал, кто вдохновил его на игру с 83 очками
Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил, что на его матч с 83 очками повлияла поддержка звезды WNBA Эйжи Уилсон, находившейся на трибунах.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Набрать 83 очка в первый же матч, когда она была на трибунах, — очень особенный момент. Всё, что происходит за кулисами: тренировки, разговоры, вся эта работа очень сильно мотивирует. И, конечно, ты видишь, что она делает… и это вдохновляет. Я благодарен, что она есть в моей жизни», — сказал Адебайо на пресс-конференции после матча.

Сама Уилсон отметила, что её впечатляет трудолюбие баскетболиста.

«Я вижу все эти бесконечные часы работы, ранние утренние тренировки, сомнения в себе. Для Бэма это было невероятное путешествие. Он говорит, что я его вдохновляю, но, думаю, он даже не представляет, насколько сильно он вдохновляет меня», — добавила Уилсон.

Сейчас читают:
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Видео
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android