Баскетбол

Радоньич: быть в игре после девяти потерь — это хорошая возможность продолжать бороться

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги домашнего матча с «Бетсити Пармой» (74:64). Игра 31-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошла 10 марта в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 64
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Мун - 14, Роберсон - 13, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Емченко - 6, Шаманич - 6, Узинский - 5, Воронцевич - 5, Мартюк - 4, Карасёв - 2, Щербенев
Бетсити Парма: Сандерс - 18, Картер - 16, Адамс - 11, Свинин - 8, Фирсов - 8, Егоров - 3, Ильницкий, Стафеев, Шашков, Захаров

«Поздравляю наших игроков с этой победой. Это была, безусловно, очень-очень тяжёлая игра. Начало было неудачным — девять потерь, но мы всё равно оставались в игре, и это было для нас очень важно. Понимаете, после девяти потерь всё ещё быть в игре — это была хорошая возможность продолжать бороться. В нападении первая половина была недостаточно хорошей по сравнению с тем, что мы ожидали. Самое важное, что мы сделали в последней четверти.

Мы были очень сосредоточены на том, чтобы играть владение за владением, защиту за защитой, атаку за атакой, и в этом плане проделали хорошую работу. Мы старались шаг за шагом переломить ход игры, и это стало самой важной причиной, почему мы выиграли этот матч — как в защите, так и в нападении», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

