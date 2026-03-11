Радоньич: быть в игре после девяти потерь — это хорошая возможность продолжать бороться

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги домашнего матча с «Бетсити Пармой» (74:64). Игра 31-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошла 10 марта в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю наших игроков с этой победой. Это была, безусловно, очень-очень тяжёлая игра. Начало было неудачным — девять потерь, но мы всё равно оставались в игре, и это было для нас очень важно. Понимаете, после девяти потерь всё ещё быть в игре — это была хорошая возможность продолжать бороться. В нападении первая половина была недостаточно хорошей по сравнению с тем, что мы ожидали. Самое важное, что мы сделали в последней четверти.

Мы были очень сосредоточены на том, чтобы играть владение за владением, защиту за защитой, атаку за атакой, и в этом плане проделали хорошую работу. Мы старались шаг за шагом переломить ход игры, и это стало самой важной причиной, почему мы выиграли этот матч — как в защите, так и в нападении», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.