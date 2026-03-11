Дюрант — о рекорде Адебайо: об этом будут вспоминать годами

37-летний форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс» прокомментировал исторический матч центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, в котором он установил рекорд XXI века по набранным очкам (83).

«Я просто не мог поверить, когда услышал это в прямом эфире. Сначала у него 30 очков уже в первой четверти, потом — 70. Поздравляю Бэма. Я знаю, сколько сил он вкладывает.

Я посмотрел статистику — это просто безумие. 40 бросков с игры, 40 штрафных, 20 трёхочковых. Это требует огромной выносливости. Колоссальной энергии, чтобы выходить и снова бросать по кольцу, при этом ещё и попадать. И в итоге установить рекорд.

Он обошёл Коби Брайанта и вышел на второе место по количеству очков за матч в истории НБА. Чёрт… Поздравляю его. Огромное, огромное достижение. Об этом будут вспоминать годами», — приводит слова Дюранта аккаунт НБА в социальной сети X.