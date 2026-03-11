Скидки
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Дюрант — о рекорде Адебайо: об этом будут вспоминать годами

37-летний форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс» прокомментировал исторический матч центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, в котором он установил рекорд XXI века по набранным очкам (83).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Я просто не мог поверить, когда услышал это в прямом эфире. Сначала у него 30 очков уже в первой четверти, потом — 70. Поздравляю Бэма. Я знаю, сколько сил он вкладывает.

Я посмотрел статистику — это просто безумие. 40 бросков с игры, 40 штрафных, 20 трёхочковых. Это требует огромной выносливости. Колоссальной энергии, чтобы выходить и снова бросать по кольцу, при этом ещё и попадать. И в итоге установить рекорд.

Он обошёл Коби Брайанта и вышел на второе место по количеству очков за матч в истории НБА. Чёрт… Поздравляю его. Огромное, огромное достижение. Об этом будут вспоминать годами», — приводит слова Дюранта аккаунт НБА в социальной сети X.

