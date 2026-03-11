Вассилис Спанулис покинул пост главного тренера «Монако» — RMC Sport

Греческий специалист Вассилис Спанулис ушёл в отставку с поста главного тренера «Монако». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, с пятницы Спанулис и его помощник Илиас Канцурис официально находились «в стороне» от руководства командой. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен украинец Сергей Гладыр. Ожидается, что руководство клуба официально объявит об уходе греческого специалиста в ближайшее время.

Отмечается, что конфликт между защитниками Эли Окобо и Майком Джеймсом в матче Евролиги против «Фенербахче» на прошлой неделе стал последней каплей в непростой ситуации. Победа «Монако» над «Нантером 92» во вторник (88:83) и выход в финал Кубка Франции не изменили ситуацию.

«Монако» проиграл семь из восьми последних матчей в Евролиге и опустился на девятое место в турнирной таблице с балансом побед и поражений 16-14. Финалист прошлого сезона рискует не попасть в плей-офф.

Спанулис возглавил «Монако» в конце 2024 года. В феврале он привёл команду к победе в Кубке лидеров. По информации СМИ, греческий специалист может продолжить карьеру в «Олимпиакосе», за который он выступал как игрок.